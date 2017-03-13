Samsung Galaxy S8, vendite non buone?

E iniziamo dunque anche questa nuova settimana, che, di fatto, ci inoltrerà anche nella seconda metà del mese di marzo. È un periodo estremamente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Proprio in questa seconda metà di marzo, come ben sappiamo, finalmente vedrà la luce il Samsung Galaxy S8, prossimo top di gamma della compagnia asiatica. Presso un evento appositamente organizzato, noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, il Samsung Galaxy S8 verrà presentato al mondo in via ufficiale. Il device è particolarmente atteso, soprattutto a seguito del clamoroso tracollo cui è andato incontro, a partire dalla scorsa estate, il Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, a quanto sembra, le vendite dell’apparecchio non saranno così tanto entusiasmanti. A rivelarlo è Ming-Chi Kuo, noto analista specializzato nel settore, il cui campo di maggior riferimento è il microcosmo Apple. Ma per quale motivo le previsioni di vendite del Samsung Galaxy S8 potrebbero essere così al ribasso? La mancanza di fiducia nei confronti del gigante coreano, a seguito del tracollo del phablet di sesta generazione, potrebbe essere già uno dei motivi. Un’altra delle ragioni, spiega Ming-Chi Kuo, è l’arrivo sempre più imminente dell’ iPhone 8: il prossimo melafonino segnerà il decennale dei device riportanti l’iconica mela morsicata di Apple sulla propria scocca posteriore. Il che, nell’immaginario degli utenti, genera un ascendente molto attraente.