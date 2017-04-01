Ecco il primo spot italiano di Samsung Galaxy S8

E andiamo dunque a porre la parola fine anche a questa settimana: che, di fatto, ha chiuso anche il mese di marzo, per aprire invece quello di aprile. È un periodo estremamente importante, per non dire addirittura fondamentale, per quanto concerne le sorti del settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung: qualche giorno fa, finalmente, in quel di New York è stato presentato il nuovissimo smarpthone di top gamma, il Samsung Galaxy S8
. Si tratta del device
che dovrà cercare di far dimenticare agli utenti il clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, nella scorsa estate. Un compito, va da sé, estremamente gravoso.
E dunque, com’era ampiamente prevedibile, subito è partita una massiccia campagna volta a sponsorizzare al meglio
il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus. Per l’occasione, gli esperti di marketing al soldo di Samsung hanno studiato una rete pubblicitaria che tende a sottolineare in particolar modo l’ampiezza del display della nuova ammiraglia del colosso asiatico. Non a caso, la frase ricorrente del primissimo spot pubblicitario recita “Libera il tuo smartphone”
, mostrando come il soverchio venga eliminato dal dispositivo lasciando appena due sottili bande nere, una superiore ed una inferiore, sulla superficie frontale del device.
Proprio a questo proposito, vogliamo oggi chiudere questa incredibile settimana mostrandovi proprio il primo video pubblicitario
che in queste ore ha iniziato a essere diffuso anche presso le televisioni nostrane. Inoltre, una piccola precisazione: come descritto anche all’interno dello spot, benché il Samsung Galaxy S8 uscirà ufficialmente in Italia il prossimo 28 aprile, in realtà, preordinandolo entro il 18 aprile
, sarà possibile ricevere il proprio apparecchio diversi giorni prima rispetto al lancio ufficiale.
Che altro dire? Di seguito, ecco a voi il video. Buona visione e buon fine settimana.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=iBd_c9y3ovM[/embed]