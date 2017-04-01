Caricamento...

Ecco il primo spot italiano di Samsung Galaxy S8

Redazione Avatar

di Redazione

01/04/2017

E andiamo dunque a porre la parola fine anche a questa settimana: che, di fatto, ha chiuso anche il mese di marzo, per aprire invece quello di aprile. È un periodo estremamente importante, per non dire addirittura fondamentale, per quanto concerne le sorti del settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung: qualche giorno fa, finalmente, in quel di New York è stato presentato il nuovissimo smarpthone di top gamma, il Samsung Galaxy S8. Si tratta del device che dovrà cercare di far dimenticare agli utenti il clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, nella scorsa estate. Un compito, va da sé, estremamente gravoso. E dunque, com’era ampiamente prevedibile, subito è partita una massiccia campagna volta a sponsorizzare al meglio il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus. Per l’occasione, gli esperti di marketing al soldo di Samsung hanno studiato una rete pubblicitaria che tende a sottolineare in particolar modo l’ampiezza del display della nuova ammiraglia del colosso asiatico. Non a caso, la frase ricorrente del primissimo spot pubblicitario recita “Libera il tuo smartphone”, mostrando come il soverchio venga eliminato dal dispositivo lasciando appena due sottili bande nere, una superiore ed una inferiore, sulla superficie frontale del device. Proprio a questo proposito, vogliamo oggi chiudere questa incredibile settimana mostrandovi proprio il primo video pubblicitario che in queste ore ha iniziato a essere diffuso anche presso le televisioni nostrane. Inoltre, una piccola precisazione: come descritto anche all’interno dello spot, benché il Samsung Galaxy S8 uscirà ufficialmente in Italia il prossimo 28 aprile, in realtà, preordinandolo entro il 18 aprile, sarà possibile ricevere il proprio apparecchio diversi giorni prima rispetto al lancio ufficiale. Che altro dire? Di seguito, ecco a voi il video. Buona visione e buon fine settimana. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=iBd_c9y3ovM[/embed]
