Samsung Galaxy S8 e la doppia fotocamera mancata

E torniamo ancora una volta a parlare, in questo martedì di inizio aprile, dell’argomento che ha maggiormente catalizzato le nostre attenzioni, oltre che quelle dei maggiori esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, nell’ultimo periodo. Ci stiamo riferendo, come avrete certamente potuto intuire da voi, al Samsung Galaxy S8, nuovo apparecchio telefonico di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Il Samsung Galaxy S8 è stato presentato insieme alla variante Plus neanche una settimana fa, presso un evento appositamente dedicato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. In quel di New York, dunque, è stato tolto il velo da questo incredibile device, chiamato a far dimenticare agli utenti il passo falso del Samsung Galaxy Note 7. E, tuttavia, nonostante ci siano ormai tutte le notizie ufficiali relativamente a questo smartphone, continuano a permanere alcuni dubbi e indiscrezioni di vario tipo. Nello specifico, nelle scorse ore sono trapelati alcuni file sotto forma di video e di immagini, che mostrerebbero un prototipo del Samsung Galaxy S8 dotato di una doppia fotocamera. In effetti, si è parlato piuttosto spesso, soprattutto nei mesi scorsi, della possibilità che il nuovo top di gamma vantasse nella propria scheda tecnica una simile peculiarità. Sarebbe stato anche un modo per emulare le varie ammiraglie delle case concorrenti, come Apple. Eppure, alla fine, il Samsung Galaxy S8 ha rinunciato al sensore supplementare della fotocamera. Eppure, appunto, un prototipo del Samsung Galaxy S8 con la doppia fotocamera esiste, è stato realizzato ma poi è rimasto tale. Perché non si è andati oltre? Per quale motivo la cosa non è stato approfondita? Difficile da dire al momento, ma pare che il gigante asiatico ritenesse che i propri device non fossero ancora pronti per implementare questa caratteristica, i cui risultati saranno stati evidentemente inadeguati o comunque inferiori alle aspettative in termini di resa. Non è escluso, tuttavia, che possano giungere in un prossimo futuro. Chissà che non se ne riparli per il Samsung Galaxy S9.