Ecco anche il Samsung Galaxy S8 Active

E anche questa settimana è oramai iniziata. Nonostante oggi sia il giorno di Pasquetta, per il quale, chiaramente, continuiamo a porgervi i nostri migliori auguri, noi non andiamo mai in vacanza, e invece vogliamo tornare ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del colosso sudcoreano Samsung è ormai vicinissima al proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, dopo la presentazione ufficiale avvenuta alcune settimane fa in quel di New York. Il top di gamma del 2017 della serie S è stato celebrato a più riprese dai maggiori organi di informazione dedicati a questo settore, e anche noi, come certamente ricorderete, abbiamo dedicato numerosi approfondimenti alla questione. Altra novità che ha trovato conferme nelle ultime ore, è che anche il Samsung Galaxy S8 potrà godere della propria variante Active. Come probabilmente saprete, da diversi anni a questa parte la compagnia asiatica si diletta nell’offrire diversi modelli dei propri dispositivi, alcuni dei quali in edizioni limitate e di pregio. E, nel mucchio, spicca appunto la versione Active, che si distingue dalle altre per la propria straordinaria resistenza. Se, infatti, il Samsung Galaxy S8 basilare godrà della certificazione IP68 (come, del resto, il Samsung Galaxy S7), che gli garantisce l’impermeabilità a liquidi e polveri per lunghi periodo, l’ Active andrà anche oltre, offrendo resistenza a svariati tipi di urti e di intemperie. D’altronde, questa linea è spesso stata dedicata ad uso militare, con tutte le varie certificazioni specifiche. Tuttavia, stando ai vari rumors, sembra che il Samsung Galaxy S8 Active sarà parecchio diverso rispetto al modello classico, dal punto di vista estetico: difficilmente manterrà la propria natura Edge (ossia senza bordi), visto che risulterebbe più fragile. Più plausibile un ritorno alle forme Flat, che dovrebbe garantire una maggiore resistenza. Dovrebbero inoltre essere previste delle migliorie alla batteria, più durevole e capiente. Sfortunatamente questa variante, il cui nome in codice è SM-G892A, arriverà solamente negli Stati Uniti, e non varcherà la soglia degli altri continenti.