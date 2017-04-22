Samsung Galaxy S8 con RAM da 6 GB va a ruba!

Cominciamo ormai ad accomiatarci anche a questa settimana, che ci ha inoltrato verso le parti conclusive di aprile. Un mese, come ben sappiamo, estremamente importante per il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, in quanto vedrà il debutto dell’attesissimo Samsung Galaxy S8: la nuova ammiraglia della compagnia asiatica, chiamata a far dimenticare la catastrofe della quale, suo malgrado, si rese protagonista il Samsung Galaxy Note 7 a partire dalla scorsa estate. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S8 giunge, nel Vecchio Continente, in due varianti principali: quella basilare, che sostituisce il vecchio Samsung Galaxy S7, e quella Plus, con uno schermo di dimensioni maggiori, in vece del Samsung Galaxy S7 Edge. Entrambi i device avranno i display con i bordi curvi, ed entrambi manterranno delle caratteristiche speculari, come la RAM da 4 GB. Proprio la RAM è un aspetto piuttosto interessante, in quanto tale quantitativo ha fatto storcere un po’ il naso ai più. Molti, infatti, dopo il gran successo del Samsung Galaxy S7, si aspettavano un ulteriore balzo in avanti nelle specifiche. Un’evoluzione, se vogliamo: e il passo naturale, in questo senso, era il passaggio dai 4 GB ai 6 GB di RAM, che invece alla fine non è avvenuto. O meglio, è avvenuto, ma solamente in Cina e in Corea. Nei due paesi asiatici, infatti, è disponibile un modello di Samsung Galaxy S8 Plus con una RAM da 6 GB, che a quanto pare starebbe andando velocemente a ruba. Le richieste, stando alle varie notizie che giungono dall’estero, sarebbero state talmente elevate che Samsung avrebbe delle difficoltà nella gestione delle giacenze nei magazzini. Si tratta, ad ogni modo, di una news che potrebbe ritornare importante anche per noi: con una richiesta così elevata, infatti, non è da escludere che la variante con questo quantitativo di RAM finisca per giungere anche presso altri mercati, incluso quello italiano.