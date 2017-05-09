Altro aggiornamento in Italia per il Samsung Galaxy S8

E torniamo ancora una volta, come peraltro abbiamo fatto piuttosto spesso nel corso di queste ultime settimane, sulla nuova ammiraglia del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. La compagnia asiatica ha fatto debuttare da pochi giorni il top di gamma del 2017, che pare stia collezionando già un buonissimo successo. Il device, insieme alla variante Plus, difatti ha dapprima realizzato delle straordinarie prevendite, superando persino quelle totalizzate lo scorso anno dal Samsung Galaxy S7, e poi ha cominciato a fare incetta di critiche e di recensioni positive. Tuttavia, come abbiamo anche detto qualche volta in questi nostri piccoli spazi, ogni rosa ha le sue spine, e il Samsung Galaxy S8 si è fatto segnalare per qualche piccolo problema, su tutti quello ormai famigerato del display rosso. Il gigante coreano, tuttavia, pare aver posto una soluzione a questa grana con un nuovo aggiornamento, che qualche giorno fa è stato diffuso sugli apparecchi no brand e che, adesso, finalmente sta trovando spazio anche sulle varianti brandizzate Vodafone. L’update in questione, relativo al pacchetto di aggiornamenti G950FXXU1AQDG, e riportante la patch di sicurezza del mese di aprile, mirerà principalmente a correggere proprio il difetto relativo allo schermo rosso, la cui causa a quanto pare è dovuta ad un problema (software) del bilanciamento dei colori. Ribadiamo che l’update si riferisce esclusivamente ai Samsung Galaxy S8 serigrafati da Vodafone. Infine, il peso dell’aggiornamento è piuttosto consistente, visto che supera di poco i 425 MB: ragion per cui, vi consigliamo di scaricarlo e di installarlo sfruttando una rete Wi-Fi.