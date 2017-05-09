Samsung Galaxy S6, finalmente Nougat in Italia

Benché, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il periodo recente sia stato sicuramente caratterizzato dalla presenza del Samsung Galaxy S8, ultimamente anche altri terminali sono riusciti a tornare prepotentemente alla ribalta. Va detto, infatti, che alcuni device, benché possano essere ormai considerabili obsoleti, si lasciano preferire da una grossa fetta dell’utenza sia in virtù del prezzo estremamente conveniente, sia grazie ad una scheda tecnica comunque ancora eccezionale. Tra questi smartphone, naturalmente, spuntano subito all’occhio sia quelli appartenenti alla gamma del Samsung Galaxy S7, sia quelli relativi alla gamma del Samsung Galaxy S6. E proprio il Samsung Galaxy S6 è l’apparecchio che finisce maggiormente sotto i riflettori in questi ultimi giorni. Il top di gamma del 2015, infatti, sta finalmente cominciando a ricevere il tanto agognato aggiornamento di Android Nougat 7.0 anche relativamente ai modelli no brand. Una notizia, questa, particolarmente attesa da molti utenti in possesso di questo dispositivo, e che giustamente adesso possono gioire. L’update in questione ha un peso piuttosto corposo, pari a quasi 1 GB: ragion per cui, se riceverete la notifica, vi raccomandiamo caldamente di scaricare l’aggiornamento sfruttando una rete Wi-Fi, anziché la vostra connessione dati. Per quanto concerne invece i device con brand TIM o 3, l’attesa dovrebbe protrarsi ancora un po’.