Samsung Galaxy J, ecco certificazione FCC

Il periodo corrente, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato sicuramente caratterizzato da un dispositivo in particolare. Chiaramente, ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma del gigante asiatico, che recentemente ha debuttato presso i maggiori mercati a livello internazionale. Tuttavia, benché la compagnia coreana sia particolarmente concentrata su questo dispositivo, non sta abbandonando altri device estremamente importanti. Di recente, ad esempio, abbiamo visto come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy A5 hanno finalmente abbracciato il tanto agognato sistema operativo di Android Nougat. E, a sorpresa, ecco che spuntano novità anche circa gli inediti apparecchi appartenenti alla gamma del Samsung Galaxy J. In effetti, già da qualche tempo si parla dei nuovissimi Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J5 e Samsung Galaxy J7, ed è proprio il noto Zauba a svelarci alcuni interessanti dettagli a tal proposito. Infatti, proprio nelle scorse ore, la famosa piattaforma indiana ha dichiarato che questi tre smartphone, nella loro variante per il 2017, hanno ricevuto la certificazione FCC, che rende idonei gli apparecchi dal punto di vista elettronico. Insomma, ormai dovrebbe mancare sempre meno: è molto probabile che, da qui alle prossime settimane, avremo anche delle date di uscita ufficiali.