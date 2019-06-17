Samsung Galaxy S8 TIM riceve patch di maggio

Abbiamo pertanto inaugurato anche questa nuova settimana, che ci ha permesso di effettuare il giro di boa del mese di giugno. Oramai la stagione estiva è praticamente agli inizi, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, sarà un periodo di grande importanza. La compagnia asiatica, infatti, presto lancerà alcuni terminali particolarmente attesi, come il Samsung Galaxy Note 10. Ma in queste settimane non stanno trovando spazio solamente le indiscrezioni più assortite circa device di varie fasce di mercato: larga diffusione è appannaggio anche di numerosi update, e qualche giorno fa è entrato nel novero anche il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è l’ex smartphone di top gamma del 2017, e pur essendo oramai in circolazione da due poco più di due anni, riesce ancora a dire la sua grazie ad una scheda tecnica eccellente. Alcuni giorni fa, vi avevamo riportato che il terminale aveva abbracciato la patch di sicurezza relativa al mese di maggio, perlomeno per i modelli con brand Vodafone. Ad oggi, per fortuna, risulta che questo pacchetto sia stato allargato anche ai Samsung Galaxy S8 serigrafati TIM, visto che molti possessori di questo device hanno segnalato sui social la ricezione della notifica.