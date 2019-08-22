Samsung Galaxy S8 riceve patch di agosto

Iniziamo lemme lemme ad avvicinarci ad uno degli ultimi weekend del mese di agosto, e in molti stanno mestamente dicendo addio alle vacanze estiva, ormai agli sgoccioli. Un periodo che, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, è davvero molto importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, d’altronde, proprio in questo mese di agosto ha tirato fuori l’asso dalla manica: il 7, a New York, nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato, presentò il suo nuovo device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy Note 10. La commercializzazione invece comincerà domani. Ma in questo contesto, un po’ a sorpresa, è riemerso anche il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 e il Samsung Galaxy S8 Plus sono ormai in circolazione da circa due anni e mezzo, e, comprensibilmente, stanno ancora ricevendo gli aggiornamenti principali. Come la patch di sicurezza relativa al mese di agosto, che è giunta proprio a partire dalle scorse ore. Il pacchetto, che a quanto pare è stato distribuito anche in Italia (per il momento soltanto per i modelli no brand), ha un peso piuttosto importante, dal momento che si avvicina ai 470 MB.