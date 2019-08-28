Samsung Galaxy S7 riceve patch di agosto

Oramai iniziamo ad avviarci verso le battute conclusive del mese di agosto, che, come abbiamo avuto modo di vedere, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato davvero molto importante. D’altro canto, sono trascorsi pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato internazionale del Samsung Galaxy Note 10, nuovo phablet di top gamma del colosso asiatico. Il terminale, come previsto, sta catalizzando le aspettative della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, benché, a sorpresa, nelle scorse ore sia tornato in auge un altro smartphone di grande successo. Ci stiamo ovviamente riferendo al Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge sono due fra i migliori apparecchi mai prodotti della compagnia coreana, e, contro ogni aspettativa, pare sia iniziata la rollout per il rilascio della patch di sicurezza relativa al mese di agosto. Il pacchetto è arrivato ben prima del previsto, considerando che i dispositivi erano stati inseriti nella lista dei device che avrebbero dovuto ricevere gli aggiornamenti correttivi solamente su base trimestrale. Una bella notizia, ad ogni modo, per i tanti che ancora possiedono questi ottimi smartphone, e che probabilmente li sfrutteranno ancora nel prossimo futuro, viste le loro ottime prestazioni.