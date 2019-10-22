Samsung Galaxy S8 riceve patch di ottobre

Da qualche ora abbiamo finalmente inaugurato anche questa nuova settimana, che, di fatto, ci proietta verso le battute conclusive del mese di ottobre. Un periodo, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, sicuramente molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Un frangente molto prolifico, come prolifico è stato tutto il 2019: anno in cui abbiamo potuto abbracciare terminali del calibro del Samsung Galaxy S10, del Samsung Galaxy Note 10 o ancora del Samsung Galaxy Fold. Tuttavia, non sono mancate le sorprese. Ed ecco che, a tal proposito, nelle scorse ore è stata avvistata anche la patch di sicurezza relativa al mese di ottobre per il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è in circolazione da oltre due anni sul mercato internazionale, e fin qui si è comportato più che egregiamente. Come anticipato poc’anzi, il device ha iniziato ad abbracciare l’ultima implementazione relativa alla sicurezza, quella del mese di ottobre. Si tratta di un pacchetto il cui peso dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 MB, e che, al momento, ha visto la luce in Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna e nel Regno Unito, ma che presto dovrebbe metter piede anche in Italia.