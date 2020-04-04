Samsung Galaxy Note 10, ecco patch di aprile

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, peraltro la prima per quel che concerne il mese di aprile. È un periodo, sembra inutile ribadirlo, sicuramente molto probante per tutto il mondo. L’emergenza del coronavirus non accenna ad allentare la propria morsa, e anzi giorno dopo giorno fa registrare degli aumenti a dir poco esponenziali sia in termini di contagi che di decessi. Perlomeno, l’industria della telefonia mobile sta cercando di andare avanti, sia con la produzione di nuovi terminali che con il lancio di alcuni importanti aggiornamenti. E così, pur se il grande protagonista del momento continua ad essere il Samsung Galaxy S20, a sorpresa è tornato in auge un altro device: il Samsung Galaxy Note 10. Il Samsung Galaxy Note 10 è il grande phablet dalle alte prestazioni giunto nel corso dell’ultima stagione estiva. Essendo un apparecchio che ha ancora pochi mesi di vita, naturalmente è considerato ancora adesso come uno fra i migliori in circolazione. Ecco perché, senza neanche troppe sorprese, nei giorni scorsi è stato uno dei primi a ricevere l’agognato update contenente la patch di sicurezza relativa al mese di aprile. Al momento il pacchetto ha iniziato a mettere piede in Europa a partire dal territorio tedesco, ma ben presto dovrebbe giungere anche in Italia.