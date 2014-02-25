Caricamento...

Samsung Galaxy S5, ecco la scheda tecnica ed il prezzo

[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5[/caption] E' stato presentato poche ore fa, a Barcellona, il nuovo Samsung Galaxy S5, device che mantiene le promesse per la presenza del lettore delle impronte digitali e per la resistenza all'acqua e alla polvere, senza dimenticare un design così differente da quello del Samsung Galaxy S4. A seguire la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy S5:

  • Sistema operativo Android 4.4 KitKat con TouchWiz UI
  • Display da 5.1 pollici Full HD 1080p
  • Fotocamera da 16 megapixel con flash LED e videorecording 4k HD
  • Fotocamera anteriore da 2.1 megapixel
  • Processore quad-core 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC con 2GB di Ram
  • Memoria da 16 o 32GB espandibile via microSD
  • 150 Mbps 4G LTE
  • Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, IR remote
  • Batteria da 2800mAh
  • Dimensioni di 142×72.5×8.1 mm per 145 grammi
Per quanto concerne il prezzo, restiamo in attesa di conferme ufficiali, ma tutte le indiscrezioni parlano di una proposta iniziale pari a 699 euro.
