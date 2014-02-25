Samsung Galaxy S5, ecco la scheda tecnica ed il prezzo

[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S5[/caption] E' stato presentato poche ore fa, a Barcellona, il nuovo Samsung Galaxy S5, device che mantiene le promesse per la presenza del lettore delle impronte digitali e per la resistenza all'acqua e alla polvere, senza dimenticare un design così differente da quello del Samsung Galaxy S4. A seguire la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy S5:

Sistema operativo Android 4.4 KitKat con TouchWiz UI

Display da 5.1 pollici Full HD 1080p

Fotocamera da 16 megapixel con flash LED e videorecording 4k HD

Fotocamera anteriore da 2.1 megapixel

Processore quad-core 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC con 2GB di Ram

Memoria da 16 o 32GB espandibile via microSD

150 Mbps 4G LTE

Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, IR remote

Batteria da 2800mAh

Dimensioni di 142×72.5×8.1 mm per 145 grammi

Per quanto concerne il prezzo, restiamo in attesa di conferme ufficiali, ma tutte le indiscrezioni parlano di una proposta iniziale pari a 699 euro.