Samsung Galaxy S5, ecco la scheda tecnica ed il prezzo
di Redazione
25/02/2014
[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S5[/caption] E' stato presentato poche ore fa, a Barcellona, il nuovo Samsung Galaxy S5, device che mantiene le promesse per la presenza del lettore delle impronte digitali e per la resistenza all'acqua e alla polvere, senza dimenticare un design così differente da quello del Samsung Galaxy S4. A seguire la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy S5:
-
Sistema operativo Android 4.4 KitKat con TouchWiz UI
-
Display da 5.1 pollici Full HD 1080p
-
Fotocamera da 16 megapixel con flash LED e videorecording 4k HD
-
Fotocamera anteriore da 2.1 megapixel
-
Processore quad-core 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC con 2GB di Ram
-
Memoria da 16 o 32GB espandibile via microSD
-
150 Mbps 4G LTE
-
Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, IR remote
-
Batteria da 2800mAh
-
Dimensioni di 142×72.5×8.1 mm per 145 grammi
