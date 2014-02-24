Galaxy S5: oggi la presentazione ufficiale
di Redazione
24/02/2014
Samsung promette di stupire il mercato con questo nuovo device che sarà presentato oggi, lunedì 24 febbraio 2014, grazie all’evento “Unpacked 5” al Mobile World Conference che si sta tenendo a Barcellona. Nello speciale evento, atteso da molti addetti al lavoro e non, sarà, infatti, possibile vedere per la prima volta il nuovo smartphone Galaxy S5.
Già svelata la presunta nuova interfaccia TouchWiz dello smartphone, che avrà vicino a ogni icona il numero cinque. Sono state molte le indiscrezioni riguardanti costi e caratteristiche del nuovo smartphone, che, secondo studi, dovrebbe costare già dopo tre mesi dal lancio oltre il 20% in meno.
Ma quali saranno le principali caratteristiche che avrà il nuovo modello di Galaxy?
Le Dimensioni: sembra che il Samsung Galaxy S5 sarà grande di 141,7×72,5×8,2 millimetri, quindi di poco più grande e meno spesso della precedente versione, ovvero il Galaxy S4, che invece misura 136,6×69,8×7,8 ml.
La Fotocamera: molto probabilmente il nuovo Galaxy avrà una fotocamera posteriore con flash a doppio LED, che ricorda quella dell’iPhone 5S.
Il Design: esteriormente il nuovo modello somiglierà molto al Galaxy S4 ma Samsung avevà già svelato che in realtà si tratterà di un modello molto differente.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S5, ecco la scheda tecnica ed il prezzo
Articolo Successivo
Sorpresa Samsung Galaxy S3 su Andorid 4.4.2: ecco cosa afferma Samsung Polonia
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza
19/09/2017
Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!
29/08/2017
Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa
20/07/2017