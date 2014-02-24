Galaxy S5: oggi la presentazione ufficiale

Ci siamo, è arrivato il giorno in cui Samsung lancia il nuovo smartphone top di gamma, il Galaxy S5. La presentazione avrà luogo a Barcellona.

Samsung promette di stupire il mercato con questo nuovo device che sarà presentato oggi, lunedì 24 febbraio 2014, grazie all’evento “Unpacked 5” al Mobile World Conference che si sta tenendo a Barcellona. Nello speciale evento, atteso da molti addetti al lavoro e non, sarà, infatti, possibile vedere per la prima volta il nuovo smartphone Galaxy S5.

Già svelata la presunta nuova interfaccia TouchWiz dello smartphone, che avrà vicino a ogni icona il numero cinque. Sono state molte le indiscrezioni riguardanti costi e caratteristiche del nuovo smartphone, che, secondo studi, dovrebbe costare già dopo tre mesi dal lancio oltre il 20% in meno.

Ma quali saranno le principali caratteristiche che avrà il nuovo modello di Galaxy?

Le Dimensioni: sembra che il Samsung Galaxy S5 sarà grande di 141,7×72,5×8,2 millimetri, quindi di poco più grande e meno spesso della precedente versione, ovvero il Galaxy S4, che invece misura 136,6×69,8×7,8 ml.

La Fotocamera: molto probabilmente il nuovo Galaxy avrà una fotocamera posteriore con flash a doppio LED, che ricorda quella dell’iPhone 5S.

Il Design: esteriormente il nuovo modello somiglierà molto al Galaxy S4 ma Samsung avevà già svelato che in realtà si tratterà di un modello molto differente.