Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Sorpresa Samsung Galaxy S3 su Andorid 4.4.2: ecco cosa afferma Samsung Polonia

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Come sempre avviene in queste circostanze, non mancano le sorprese nella lista fornita da Samsung Polonia, a proposito dei modelli che avranno modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat nel corso delle prossime settimane, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3 e al Samsung Galaxy S4 mini. Questa la lista diramata in questi giorni da Samsung Polonia:

  • Samsung Galaxy Note 3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S4 Active
  • Samsung Galaxy S4 Zoom
  • Samsung Galaxy Mega 6.3
  • Samsung Galaxy Mega 5.8
  • Samsung Galaxy Grand
  • Samsung Galaxy Express
  • Samsung Galaxy Note 8.0
  • Samsung Galaxy Note 10.1
  • Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
  • Samsung Galaxy Tab 3 7.0
  • Samsung Galaxy Tab 3 8.0
  • Samsung Galaxy Tab 3 10.1
In ogni caso, anche il Samsung Galaxy S3 dovrebbe fare questo passo, come emerso dalla pagina Facebook di Samsung Italia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy S5: oggi la presentazione ufficiale

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5: riepiloghiamo le caratteristiche

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015