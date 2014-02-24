Sorpresa Samsung Galaxy S3 su Andorid 4.4.2: ecco cosa afferma Samsung Polonia
di Redazione
24/02/2014
[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Come sempre avviene in queste circostanze, non mancano le sorprese nella lista fornita da Samsung Polonia, a proposito dei modelli che avranno modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat nel corso delle prossime settimane, soprattutto in riferimento al Samsung Galaxy S3 e al Samsung Galaxy S4 mini. Questa la lista diramata in questi giorni da Samsung Polonia:
-
Samsung Galaxy Note 3
-
Samsung Galaxy Note 2
-
Samsung Galaxy S4
-
Samsung Galaxy S4 Active
-
Samsung Galaxy S4 Zoom
-
Samsung Galaxy Mega 6.3
-
Samsung Galaxy Mega 5.8
-
Samsung Galaxy Grand
-
Samsung Galaxy Express
-
Samsung Galaxy Note 8.0
-
Samsung Galaxy Note 10.1
-
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
-
Samsung Galaxy Tab 3 7.0
-
Samsung Galaxy Tab 3 8.0
-
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
