Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Siamo ormai entrati nel pieno della seconda metà di questo mese di febbraio, che, come ben sanno i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori per quanto concerne il settore tecnologico della telefonia mobile, sarà a dir poco fondamentale per un colosso come Samsung: tra pochi giorni, infatti, l’azienda sudcoreana svelerà, finalmente, in via ufficiale, il proprio ultimo gioiellino al mondo intero, quel Samsung Galaxy S7 che fa ormai gola a moltissimi. Tuttavia, in questo pomeriggio, più che al prossimo apparecchio di top gamma della compagnia asiatica, vogliamo parlare un momento di un apparecchio telefonico più datato, ma comunque ancora utilizzato da molti clienti Samsung, tanto da ricevere un nuovo aggiornamento: il Samsung Galaxy S3 Neo. Il Samsung Galaxy S3 Neo è uno smartphone ancora sfruttatissimo, e quindi il fatto che Samsung abbia deciso di dedicargli un update non è poi così strano. Chiaramente, non bisogna aspettarsi chissà quali miracoli: il device non riceverà l’aggiornamento ad Android Marshmallow, e, probabilmente, neppure al suo predecessore, Lollipop. Il nuovo update per il Samsung Galaxy S3 Neo, infatti, è ancora una volta basato sull’ultimo sistema operativo attualmente disponibile per questo dispositivo, ossia Android KitKat 4.4.2. Pochi dubbi anche sul contenuto di questo aggiornamento: le classiche migliorie relative alla sicurezza.