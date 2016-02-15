Samsung Galaxy S7 acquistabile a rate?

Siamo ormai giunti al giro di boa per questo mese di febbraio, che, come ben sappiamo, e lo ribadiamo per l’ennesima volta, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita dal colosso tecnologico asiatico Samsung, vedrà la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7, gioiellino di top gamma dell’azienda sudcoreana. In effetti, il Samsung Galaxy Unpacked 2016, l’attesissimo evento presso il quale dovrebbe essere finalmente svelato il nuovo smartphone di fascia alta targato Samsung, dovrebbe tenersi il 21 febbraio, ossia fra soltanto sei giorni: e, pertanto, com’è normale che sia, nel corso di questi ultimi giorni si è fatta vibrante l’attesa dei tantissimi fan e fruitori di apparecchi telefonici della compagnia coreana, impazienti di poter testare con mano il Samsung Galaxy S7. Non cessano, pertanto, le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S7, e l’ultima, in ordine di tempo, riguarderebbe le modalità per poterlo acquistare. Difatti, sembra che anche in Italia, adesso, possa essere introdotta una nuova modalità d’acquisto: certamente ancora nulla di confermato, ma per adesso si vocifera che, nel Belpaese, potrà essere possibile comprare il Samsung Galaxy S7 a rate. Ma non è finita qui: infatti, pare che, ogni anno, secondo questa formula, il fruitore potrà restituire il Samsung Galaxy S7 ricevendo, in vece, il suo successore, il presunto Samsung Galaxy S8, e senza alcun costo aggiuntivo. Vedremo se tali indiscrezioni troveranno conferme nel prossimo futuro.