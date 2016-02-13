Caricamento...

Samsung Galaxy S6 Edge Plus promosso dalla Juventus

13/02/2016

Da sempre, un colosso della tecnologia come Samsung ha dimostrato di essere particolarmente sensibile alle campagne di marketing, riuscendo a promuovere i propri dispositivi anche grazie a film, cantanti, eroi dei fumetti e, da oggi, anche squadre di calcio. Difatti, proprio pochi giorni fa, la divisione italiana di Samsung ha lanciato un nuovissimo spot, che vede protagonista uno dei device più potenti e performanti mai realizzati dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. E, a sorpresa, c’è anche un testimonial d’eccezione. Stiamo infatti parlando della Juventus, il club italiano più titolato di sempre, nonché attuale campione d’Italia e vicecampione d’Europa in carica. Nello spot, che potete visionare qui sotto, un simpatico siparietto mostra come alcuni dei calciatori più acclamati del club piemontese, fra i quali i difensori Leonardo Bonucci e Patrice Evra, ma anche due giovani promesse come Daniele Rugani e Mario Lemina, siano letteralmente chiamati a rispondere alla chiamata della Storia. E, chiaramente, a fungere da tramite per una chiamata così importante, non poteva che essere il miglior smartphone attualmente in circolazione mai prodotto dall’azienda sudcoreana, quel Samsung Galaxy S6 Edge Plus che, finora, ha raccolto una serie di recensioni e di critiche estremamente positive. Qui sotto, come promesso, vi lasciamo il nuovo video promozionale del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=DOnSPBOE4Zs[/embed]
Samsung Galaxy S7 acquistabile a rate?

In arrivo il Samsung Galaxy A9 Pro?

