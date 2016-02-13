In arrivo il Samsung Galaxy A9 Pro?

Anche questa seconda settimana del mese di febbraio volge al termine, e, come ben sappiamo, ci avviciniamo sempre più alla presentazione ufficiale del prossimo device di top gamma realizzato dal colosso tecnologico asiatico Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, un apparecchio telefonico attesissimo dalla maggior parte degli appassionati e degli addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile. Tuttavia, oggi, dal momento in cui avremo modo di discutere parecchio, nel corso delle prossime settimane, di questo potentissimo smartphone, desideriamo concentrarci maggiormente su un altro dispositivo di fascia alta, che, secondo le ultime indiscrezioni e voci di corridoio, potrebbe realizzare il proprio esordio a breve: il Samsung Galaxy A9 Pro, revisione potenziata di un apparecchio telefonico come il Samsung Galaxy A9 che, già di suo, ha conquistato tutti grazie alle proprie buonissime prestazioni. Come potrebbe essere, dunque, questo Samsung Galaxy A9 Pro? Stando a quanto si vocifera in rete, si pensa che la risoluzione dello schermo, che già ora supporta il Full HD, potrebbe addirittura passare all’Ultra HD, mentre la dimensione del display, già così piuttosto elevata (ben 6 pollici), non dovrebbe aumentare ulteriormente. Non si sa ancora di quale processore potrebbe essere dotato questo ipotetico Samsung Galaxy A9 Pro, sebbene esso, certamente, sarà superiore al già più che discreto Snapdragon 652 montato sul modello attuale. La RAM potrebbe passare da 3 a 4 GB, mentre il sistema operativo, chiaramente, sarebbe il nuovissimo Android Marshmallow. Ad ogni modo, seguiranno aggiornamenti quando se ne saprà di più.