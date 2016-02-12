Samsung Galaxy S7 si mostra in foto

Siamo ormai quasi giunti intorno alla metà di questo mese di febbraio, e, restando a parlare del settore tecnologico della telefonia mobile gestito da un vero e proprio colosso di questo campo, ossia Samsung, torniamo a parlare di uno fra gli apparecchi certamente più attesi di sempre. Sappiamo molto bene, infatti, poiché lo abbiamo ribadito fino alla nausea, che il Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma realizzato dalla grande azienda sudcoreana, verrà presentato praticamente tra pochi giorni, presso un evento appositamente organizzato, e i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori si sfregano già le mani, nell’attesa di poter finalmente testare uno smartphone così potente e performante. A così poca distanza di tempo dalla sua presentazione ufficiale, quindi, che dovrebbe avvenire, salvo contrordini dell’ultimo minuto, il 21 febbraio presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, il Samsung Galaxy S7, pochi giorni fa, si è finalmente mostrato in rete tramite delle immagini reali. In realtà, però, non stiamo parlando dell’apparecchio definitivo: la foto circolata in web, infatti, ritrae il Samsung Galaxy S7 nella versione riservata agli sviluppatori, dove son già presenti più o meno tutte le varie specifiche del device, mentre l’estetica lascia chiaramente a desiderare. Di norma, ad ogni modo, salta subito all’occhio il classico pulsante centrale, mentre una seconda foto mostra quello che sarà il sensore della fotocamera.