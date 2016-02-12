Ecco il Samsung Galaxy Tab E 8.0

Arrivati in questa prima metà del mese di febbraio, che, come ben sappiamo, dal punto di vista del settore della telefonia mobile gestita dal colosso tecnologico sudcoreano Samsung sarà estremamente importante vista l’uscita imminente del Samsung Galaxy S7, torniamo a parlare, a distanza di diverse settimane dall’ultima volta, di un apparecchio che, essendo poco pretenzioso (ma comunque di livello discreto), ultimamente non era riuscito a catalizzare su di sé l’attenzione dei più: stiamo parlando di un tablet, più precisamente del Samsung Galaxy Tab E 8.0. Avevamo detto agli inizi di gennaio, infatti, che Samsung aveva deciso di revisionare questo tablet, rendendo la vecchia versione da 9,6 pollici più compatta e leggermente più performante e potente. Ecco perché, pertanto, il display è stato ridotto fino agli attuali 8 pollici, mentre le varie caratteristiche tecniche, come la RAM e il processore, invece, non sono cambiate poi molto rispetto al modello commercializzato nel 2015. Finalmente, comunque, tutti gli interessati possono guardare concretamente a questo dispositivo, dal momento che esso sembra ormai pronto a registrare il proprio esordio sul mercato. Infatti, il Samsung Galaxy Tab E 8.0 sta sbarcando proprio in questi giorni in Taiwan, primo stato che avrà la possibilità di testare il tablet con mano. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di 8990 dollari taiwanesi, che, convertiti, si aggirano intorno ai 247 euro.