Anche Samsung Galaxy Note 4 avrà Marshmallow

11/02/2016

In queste giornate della prima metà di febbraio, passiamo ancora una volta in rassegna i vari device che, nel breve periodo, dovrebbero finalmente ricevere il tanto agognato aggiornamento al nuovo sistema operativo di Android, quell’Android Marshmallow 6 che dovrebbe ormai essere pronto a prendere il posto dell’ormai obsoleto Android Lollipop 5.1.1. Fra i vari apparecchi telefonici realizzati dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung che potranno usufruire di questo nuovissimo sistema operativo, figurano, tra gli altri, il Samsung Galaxy S5 e i vari dispositivi appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ma non solo: all’appello, infatti, non mancano nemmeno gli ultimi due phablet prodotti dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy Note 4. aggiornamento Samsung Galaxy Note 4E se abbiamo già discusso del primo dei due, il quale verrà aggiornato ad Android Marshmallow già in questo mese di febbraio, concentriamoci adesso un momento sul Samsung Galaxy Note 4: anch’esso, infatti, secondo la famosa lista che sta circolando in rete in queste ore, presto riceverà il sospirato aggiornamento del sistema operativo. Ma quando, esattamente? Pare che i fruitori del Samsung Galaxy Note 4, purtroppo, dovranno attendere ancora un po’, prima di poter usufruire di Android Marshmallow: si parla, infatti, del mese di marzo o, al più, di quello di aprile. Situazione analoga, insomma, a quella del Samsung Galaxy S5.

