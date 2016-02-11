Anche Samsung Galaxy Note 4 avrà Marshmallow

In queste giornate della prima metà di febbraio, passiamo ancora una volta in rassegna i vari device che, nel breve periodo, dovrebbero finalmente ricevere il tanto agognato aggiornamento al nuovo sistema operativo di Android, quell’Android Marshmallow 6 che dovrebbe ormai essere pronto a prendere il posto dell’ormai obsoleto Android Lollipop 5.1.1. Fra i vari apparecchi telefonici realizzati dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung che potranno usufruire di questo nuovissimo sistema operativo, figurano, tra gli altri, il Samsung Galaxy S5 e i vari dispositivi appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ma non solo: all’appello, infatti, non mancano nemmeno gli ultimi due phablet prodotti dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy Note 4. E se abbiamo già discusso del primo dei due, il quale verrà aggiornato ad Android Marshmallow già in questo mese di febbraio, concentriamoci adesso un momento sul Samsung Galaxy Note 4: anch’esso, infatti, secondo la famosa lista che sta circolando in rete in queste ore, presto riceverà il sospirato aggiornamento del sistema operativo. Ma quando, esattamente? Pare che i fruitori del Samsung Galaxy Note 4, purtroppo, dovranno attendere ancora un po’, prima di poter usufruire di Android Marshmallow: si parla, infatti, del mese di marzo o, al più, di quello di aprile. Situazione analoga, insomma, a quella del Samsung Galaxy S5.