Android Marshmallow giunge anche su Samsung Galaxy Note 5

Torniamo a discutere, ancora una volta, di uno degli nostri argomenti preferiti degli ultimi giorni. Sappiamo bene, infatti, che il nuovo sistema operativo prodotto da Android, ossia Android Marshmallow 6, è ormai in procinto di sbarcare anche sui più importanti device realizzati dal colosso tecnologico sudcoreano Samsung, pronto a soppiantare l’oramai obsoleto Android Lollipop 5.1.1. Abbiamo già discusso, proprio in tal senso, di quelle che, approssimativamente, dovrebbero essere le date relative ad alcuni smartphone ed apparecchi telefonici, come il Samsung Galaxy S5 o il Samsung Galaxy S6, mentre adesso desideriamo concentrarci sul phablet di quinta generazione realizzato dall’azienda asiatica, ossia il Samsung Galaxy Note 5. Infatti, sempre secondo la ormai ben nota lista che ha preso a circolare sul web nel corso delle scorse settimane, sembra che il Samsung Galaxy Note 5 condividerà un destino analogo a quello del suo “gemello” (e, a ben pensarci, in effetti non potrebbe essere altrimenti), il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Entrambi i dispositivi telefonici, infatti, con ogni probabilità riceveranno il tanto agognato update ad Android Marshmallow 6 già a partire da questo mese di febbraio. Pertanto, dunque, se tale indiscrezione dovesse essere ufficialmente confermata, potremmo certificare che, come logica vuole, saranno i due apparecchi attualmente più potenti mai creati da Samsung, i primi a poter sfruttare il nuovo sistema operativo di Android.