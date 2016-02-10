Samsung Galaxy S5 avrà presto Marshmallow?

In questa prima metà del mese di febbraio, in attesa dell’arrivo, ormai sempre più imminente, dell’attesissimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2016, presso il quale avverrà finalmente la presentazione ufficiale del prossimo device di top gamma realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, abbiamo il piacere di concentrarci in modo particolare su uno degli aspetti fondamentali relativi agli smartphone ed agli apparecchi telefonici targati Samsung, il sistema operativo. Infatti, pare che Android Marshmallow 6 sia ormai, finalmente, in procinto di arrivare sui dispositivi prodotti dal colosso asiatico, e fra di essi figura anche il Samsung Galaxy S5. Proprio poche ore fa, in effetti, abbiamo discusso dell’approdo di Android Marshmallow sui vari device della gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, i quali, in tal senso, dovrebbero essere piuttosto privilegiati: fra febbraio e marzo, infatti, dovrebbero ricevere il tanto agognato update ad Android Marshmallow, mentre il Samsung Galaxy S5, presumibilmente, dovrà attendere ancora un po’. Difatti, sempre dando per buona la presunta lista che è circolata sul web nel corso degli ultimi giorni, pare che Android Marshmallow 6 verrà finalmente reso disponibile sul Samsung Galaxy S5, top di gamma Samsung del 2014, intorno al mese di marzo o, al più, a quello di aprile. Una buona notizia, dunque, per i fruitori di questo apparecchio.