Samsung Galaxy S6, Marshmallow in arrivo

Quando siamo in questa prima metà del mese di febbraio, torniamo ancora una volta a discutere di uno degli aspetti più importanti, per non dire fondamentali, degli apparecchi e dispositivi telefonici non solamente realizzati dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, ma di tutti in generale. Difatti, nel corso degli ultimi giorni, finalmente, sono giunte ulteriori informazioni circa il nuovissimo sistema di Android che, a breve, dovrebbe finalmente realizzare il proprio esordio anche sui vari device plasmati dal noto colosso asiatico, ossia Android Marshmallow 6, successore di Android Lollipop 5.1.1. Difatti, proprio pochi giorni fa, è stata diffusa una nuova lista che, a quanto pare, non soltanto rivela quali saranno i vari smartphone ed apparecchi telefonici che potranno supportare questo importante sistema operativo, ma addirittura dà un’indicazione approssimativa sulla presunta data: e, naturalmente, in questo caso, non potevano mancare i device appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. E così, dunque, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il più potente ed importante del lotto, dovrebbe ricevere Android Marshmallow già in questo mese di febbraio. Situazione, comunque, analoga anche per gli altri due modelli: che, al più, se l’update a Marshmallow non dovesse arrivare già in questo febbraio, dovrebbe slittare solamente di un mese, a marzo.