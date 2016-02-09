Samsung Galaxy Unpacked 2016, ecco la data

Quando siamo in questa prima metà del mese di febbraio, emergono ancora una volta delle interessantissime indiscrezioni circa il prossimo device di top gamma realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, quel Samsung Galaxy S7 che è diventato ormai attesissimo dalla maggior parte degli appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Più precisamente, ci giungono altri rumors e voci di corridoio sull’evento presso il quale questo smartphone verrà finalmente presentato in via ufficiale, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Abbiamo già discusso, a tal proposito, di quelle che con ogni probabilità saranno le caratteristiche e le peculiarità tecniche del Samsung Galaxy S7, a dir poco strabilianti se verranno davvero confermate. E, di recente, sempre un impiegato del noto colosso asiatico, lo stesso che aveva già fornito le varie conferme per quel che concerne la scheda tecnica del Samsung Galaxy S7, ha fornito nuove informazioni proprio sul Samsung Galaxy Unpacked 2016, l’evento atteso da tutti gli utenti ed i clienti della compagnia coreana. Pare, quindi, che il Samsung Galaxy Unpacked 2016 si terrà domenica 21 febbraio, a partire dalle ore 18:00. Se tale indiscrezione, pertanto, dovesse venire confermata (e difficilmente si rivelerà infondata), mancherebbe davvero pochissimo alla presentazione del Samsung Galaxy S7, per la gioia di tutti coloro che lo stavano attendendo con impazienza.