Le ultime sul Samsung Galaxy S7

Inutile nascondersi: siamo a febbraio, il mese in cui finalmente vedrà la luce il Samsung Galaxy S7, e perciò non è certo un mistero che questo device stia facendo ampiamente parlare di sé. Come ben sappiamo, infatti, l’attesissimo smartphone sarà il prossimo top di gamma realizzato dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, e nel corso di questi ultimi giorni sono state ancora tantissime le voci di corridoio che lo hanno riguardato. Ma non solo rumors e indiscrezioni: di recente, infatti, probabilmente anche grazie al fatto che la presentazione ufficiale si è avvicinata sempre di più, sono giunte anche alcune importanti conferme, che ci possono aiutare nel delineare sempre meglio come sarà il tanto atteso Samsung Galaxy S7. Pochi giorni fa, infatti, pare sia stato proprio un dipendente Samsung a svelare gran parte delle caratteristiche tecniche del device in questione, confermando molte delle peculiarità sulle quali si era molto discusso finora: la presenza di due processori, uno destinato al mercato europeo (l’Exynos 8890) e un altro invece per i paesi americani e asiatici (lo Snapdragon 820). La RAM da 4 GB e, finalmente, l’agognato ritorno dello slot per l’inserimento della scheda micro SD, in grado di espandere la memoria interna del Samsung Galaxy S7 (che, nelle versioni base, sarà disponibile da 32 GB o da 64 GB). Il display per il modello normale avrà una dimensione da 5,1 pollici, mentre il Samsung Galaxy S7 Edge sarà da 5.5 pollici. La fotocamera posteriore, infine, sarà da 12 megapixel.