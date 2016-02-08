Samsung Galaxy S6 regala realtà virtuale

Una nuova, interessantissima promozione è stata indetta pochi giorni fa dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, da sempre sensibile all’organizzazione di varie offerte ed operazioni commerciali. Una promozione strettamente correlata agli attuali device di top gamma realizzati dal colosso sudcoreano, ossia quelli appartenenti alla famiglia S6 (il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus), presumibilmente anche nel tentativo di riuscire a rilanciarli ulteriormente prima dell’arrivo ormai prossimo del Samsung Galaxy S7, che tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, per forza di cose, monopolizzerà l’attenzione per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Di che promozione si tratta, esattamente? È presto detto: la compagnia coreana, infatti, per quanto riguarda la divisione nostrana (e quindi ci riferiamo precisamente a Samsung Italia), ha deciso di regalare un visore per la realtà virtuale, il Gear VR, a tutti coloro che, entro il 14 di febbraio, acquisteranno proprio uno fra il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge o il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Naturalmente, l’apparecchio telefonico in questione dovrà essere in Garanzia Italia, e, dopodiché, per poter usufruire dell’offerta, bisognerà come sempre recarsi sul portale di Samsung People, dove, dopo aver seguito alcune semplici istruzioni, si potrà ricevere gratuitamente il visore Gear VR.