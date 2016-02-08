Samsung Galaxy S7 uscirà l’11 marzo?

È iniziata una nuova settimana di febbraio, il mese prescelto per la presentazione ufficiale del prossimo device di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, e pertanto torniamo a parlare proprio di questo smartphone. Come abbiamo ribadito più volte, infatti, il Samsung Galaxy S7 verrà con tutta probabilità svelato ufficialmente verso il 20 o il 21 febbraio, nel corso di un evento appositamente organizzato dall’azienda asiatica, noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016. Molti esperti ed appassionati, oltre ai vari addetti ai lavori, si sfregano già le mani, impazienti di poter finalmente utilizzare un apparecchio telefonico che già dalle primissime indiscrezioni si è rivelato estremamente interessante, per via di quelle che sarebbero state le sue potentissime caratteristiche tecniche. Tuttavia, se la data di presentazione è ormai praticamente certa, resta il nodo da sciogliere su un’altra data, ovvero quella della messa in commercio di questo dispositivo. Insomma, da quando si potrà finalmente acquistare il Samsung Galaxy S7? Pochi giorni fa, una nuova voce di corridoio, circolata tramite una fonte piuttosto autorevole, ha confermato che, come avevano previsto già in molti, il nuovo smartphone di top gamma targato Samsung sarà disponibile a partire da marzo. E, precisamente, sembra che arriverà negli Stati Uniti già all’11 di marzo. Una data che fa ben sperare anche per l’approdo del Samsung Galaxy S7 anche in Europa (e, pertanto, anche in Italia), dove, considerando quanto accaduto in passato, potrebbe uscire lo stesso giorno.