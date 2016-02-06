Samsung Galaxy Note 5 ha altri problemi col pennino

Il Samsung Galaxy Note 5, probabilmente, per alcuni passerà alla storia come il device targato Samsung più amato e allo stesso tempo più odiato di sempre. Abbiamo discusso numerose volte, infatti, del phablet di quinta generazione realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, elogiandone spesso le incredibili doti tecniche (che lo rendono uno fra i migliori apparecchi telefonici mai prodotti dal colosso asiatico), ma soffermandoci anche su alcuni suoi difetti e problemi a dir poco gravosi. Sappiamo bene, ad esempio, che il Samsung Galaxy Note 5 non è ancora giunto nel Vecchio Continente, lasciando seriamente perplessi i numerosi e affezionati clienti Samsung che lo attendevano con impazienza, soprattutto se si considera che a breve dovrebbe fare il proprio esordio il Samsung Galaxy S7. E pochi giorni fa, ha fatto capolino un nuovo problema, ancora una volta strettamente correlato alla S-Pen, l’esclusivo accessorio che è in dotazione al Samsung Galaxy Note 5. Se già, infatti, la S-Pen del Samsung Galaxy Note 5 si era rivelata difettosa per quel che concerne il meccanismo di espulsione (ma, come sappiamo, tale problematica dovrebbe ormai essere stata corretta), alcuni utenti, di recente, sono andati incontro ad un nuovo difetto: molto spesso, infatti, il device non riesce a riconoscere il proprio accessorio, che diviene così del tutto inutilizzabile. Un vero e proprio smacco, che si presume verrà presto risolto con un nuovo aggiornamento.