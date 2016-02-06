Caricamento...

Samsung Galaxy S7, ottimi risultati con Exynos

06/02/2016

Quando ci avviciniamo sempre più all’uscita del nuovissimo device di top gamma targato Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7, sono numerosissime le indiscrezioni e le voci di corridoio che continuano a circolare su di esso. Difatti, come ben sappiamo, il colosso tecnologico sudcoreano tra ormai pochi giorni presenterà finalmente, in via ufficiale, il proprio numero smartphone di fascia alta, e proprio ieri sera, in effetti, ne avevamo discusso. In particolare, le ultime giornate sono state particolarmente importanti nell’economia di questo dispositivo telefonico, in quanto è stato confermato a tutti gli effetti che ci sarà anche una versione dotata di processore Exynos 8890, riservato al mercato europeo. Samsung Galaxy S6 novitàLa novità degli ultimi giorni, proprio riguardo il Samsung Galaxy S7 con il già citato processore Exynos, è che esso, di recente, è stato anche testato. A riportare la notizia è una fonte più che autorevole nel settore della telefonia mobile, Geekbench, ed i risultati sono a dir poco esaltanti. Difatti, il Samsung Galaxy S7 è stato testato anche con il processore Exynos 8890 (e, naturalmente, con il nuovo sistema operativo sviluppato da Android, ossia Android Marshmallow), ed ha ottenuto dei punteggi estremamente elevati, di gran lunga superiori a quelli del Samsung Galaxy S6. Dati, questi, che naturalmente inducono ad un certo ottimismo, soprattutto pensando che il device uscirà a breve.

