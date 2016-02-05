Samsung Galaxy S7 fa una nuova comparsa

Ci siamo ormai addentrati in questo mese di febbraio del 2016, che sarà importantissimo, per non dire fondamentale, per la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung: difatti, fra pochissime settimane, sarà finalmente presentato, in via ufficiale, lo smartphone atteso da tutti, quel Samsung Galaxy S7 che sta facendo ampiamente parlare di sé già dalla scorsa stagione estiva, per via di quelle che dovrebbero essere le proprie potentissime caratteristiche tecniche. Fin dai primi rumors e dalle prime indiscrezioni che lo hanno riguardato, del resto, il Samsung Galaxy S7 si è segnalato come uno fra i device più interessanti mai realizzati dal colosso asiatico, ed ora che mancano pochi giorni al suo arrivo, è normale che le voci di corridoio che lo riguardano si vadano concretizzandosi sempre di più. E ad alimentare ancora di più il fuoco, alcuni giorni fa ci ha pensato anche AnTuTu, vera e propria autorità nel settore della telefonia mobile. Proprio AnTuTu, infatti, registra una nuova comparsata del Samsung Galaxy S7, e stavolta è una cosa che ci riguarda da molto vicino, dal momento in cui stiamo parlando dell’apparecchio con in dotazione il processore Exynos 8890: ossia, quello che sarà reso disponibile in Europa, e pertanto anche in Italia. Finora, infatti, si era parlato solo del modello con Snapdragon 820. Varie conferme per quelle che dovrebbero essere le altre caratteristiche tecniche: RAM da 4 GB, schermo da 5,1 pollici con risoluzione a 1440x2560 pixel, e fotocamera posteriore da 12 megapixel (da 5, invece, quella frontale).