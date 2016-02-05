Anche il Samsung Galaxy J7 viene revisionato

In casa Samsung, per quel che concerne il campo della telefonia mobile, è un periodo estremamente importante e movimentato. Siamo infatti ormai giunti al fatidico mese di febbraio, nel corso del quale, finalmente, verrà presentato in via ufficiale il prossimo device di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano, ossia il Samsung Galaxy S7, attesissimo dalla maggior parte degli esperti del settore e degli addetti ai lavori. Tuttavia, questo smartphone non è il solo a far parlare di sé in questo momento: infatti, soprattutto nel corso degli ultimissimi mesi, abbiamo visto che l’azienda asiatica, piuttosto che creare alcuni nuovi apparecchi telefonici, in determinati casi ha preferito riprenderne altri già usciti in passato, per revisionarli e farli uscire nuovamente in modelli più potenti e performanti. È già successo, ad esempio, con il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5, e cosa analoga, adesso, è avvenuta anche con il Samsung Galaxy J7. Appartenente alla gamma J, dedicata da sempre ai device più economici e riservati ai mercati emergenti, il Samsung Galaxy J7 è stato prescelto da Samsung per diventare un vero e proprio smartphone di fascia medio/alta, e dalle caratteristiche tecniche a dir poco sorprendenti. Scopriamo, dunque, che il nuovo Samsung Galaxy J7 sarà dotato di un processore Snapdragon 615, dalle prestazioni piuttosto elevate, e di una RAM da addirittura 3 GB. Per quel che concerne il display, abbiamo una risoluzione ad alta definizione a 1920x1080p e 5,5 pollici di dimensione. Lo storage interno, dalla capacità basilare di 16 GB, sarà espandibile, mentre le due fotocamere saranno da 13 megapixel (posteriore) e 5 megapixel (frontale).