Confermate le date del Samsung Galaxy S7

Siamo ormai giunti alla seconda metà di questo mese di febbraio, un periodo estremamente importante, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile, per il colosso sudcoreano Samsung. Lo abbiamo ripetuto a più riprese nei giorni scorsi: il Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma realizzato dalla grande azienda asiatica, è oramai pronto a registrare il proprio grandioso esordio. Difatti, si è molto parlato, nel corso di queste ultime settimane, di questo potentissimo e performantissimo smartphone, il quale, fin già dalle prime indiscrezioni e voci di corridoio che sono circolate su di esso già dalla scorsa stagione estiva, ha conquistato i maggiori esperti e addetti ai lavori per quanto riguarda il settore della telefonia mobile. Adesso, finalmente, abbiamo un’ufficialità sul Samsung Galaxy S7: si è già detto diverse volte, infatti, in questo periodo, che questo device sarebbe stato presentato presso un evento appositamente organizzato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Diversi rumors, sempre più forti, prevedevano che questo evento si sarebbe tenuto a breve, tra il 20 o il 21 di febbraio. E il secondo dei due giorni citati, finalmente, è stato confermato: il Samsung Galaxy Unpacked 2016 si terrà dunque il 21 febbraio, e l’evento clou sarà chiaramente la presentazione del Samsung Galaxy S7.