Ecco lo spot del Samsung Galaxy Unpacked 2016

Ci perdoneranno coloro che ci seguono assiduamente, se nel corso di questa settimana ci concentreremo in maniera particolare su un argomento che, già da tempo, ci sta particolarmente a cuore, come quello relativo al prossimo device di top gamma targato Samsung. La nota compagnia tecnologica sudcoreana, infatti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, è ormai pronta a presentare in via ufficiale il Samsung Galaxy S7, apparecchio attesissimo dai maggiori appassionati ed esperti, e lo farà presso un evento appositamente organizzato: il Samsung Galaxy Unpacked 2016, che, come abbiamo già confermato anche stamane, si terrà il 21 febbraio, ossia tra pochissimi giorni. E chiaramente, per un evento talmente importante, che consegnerà al mondo il più potente ed il più performante dispositivo telefonico mai realizzato dal colosso asiatico, Samsung non poteva esimersi dal realizzare una dovuta campagna pubblicitaria. Proprio a tal proposito, effettivamente, alcuni giorni fa l’azienda coreana ha lanciato un nuovissimo spot, atto proprio a promuovere il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Un video della durata di appena 14 secondi, ma che ben lascia evincere la volontà di Samsung di lanciarsi nel futuro, con l’introduzione di novità tecnologiche sempre più innovative e all’avanguardia. Di seguito, ecco il video promozionale per il Samsung Galaxy Unpacked 2016. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=3g3O94WALV8[/embed]