Samsung Galaxy S7 avrà batteria da 3000 mAh

Quando mancano ormai veramente pochissimi giorni alla presentazione ufficiale, da parte del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, del prossimo device di top gamma, quel Samsung Galaxy S7 che già da diverso tempo sta monopolizzando le attenzioni dei più importanti appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, continuano a circolare ulteriori rumors, indiscrezioni e voci di corridoio circa questo potentissimo smartphone. Come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S7 verrà presentato in via ufficiale questa domenica, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016. Perciò non è affatto strano che questo dispositivo sta continuando a far parlare di sé e delle proprie interessantissime caratteristiche e peculiarità tecniche, che dovrebbero renderlo, al momento della sua messa in commercio (che probabilmente avverrà intorno all’11 marzo), l’apparecchio telefonico più potente mai prodotto dalla grande compagnia asiatica. Ebbene, le ultime novità sul Samsung Galaxy S7 ci parlano di un aspetto fondamentale collegato non solamente alla sua batteria, la quale dovrebbe avere una capienza notevole (ben 3000 mAh), ma anche dei possibili tempi di ricarica. Difatti, pare che il tempo di ricarica del Samsung Galaxy S7, a batteria totalmente scarica (quindi allo 0%), impiegherà esattamente 100 minuti per ricaricarsi fino al 100%. Una buona notizia, considerando che le batterie dei device targati Samsung non sono mai state note per le loro prestazioni. Adesso si spera solo che esse non si scarichino troppo in fretta.