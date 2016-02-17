Samsung Galaxy S7 si mostra in foto definitive?

È il momento del Samsung Galaxy S7. Inutile girarci intorno: abbiamo discusso ripetutamente, in tutte le salse, del Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma realizzato dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, uno smartphone particolarmente atteso dalla maggior parte degli appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Il colosso asiatico, infatti, tra pochissimi giorni potrà finalmente svelare, al mondo intero, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, presso un evento appositamente dedicato noto come il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Ma, forse, quantomeno per quel che concerne un fattore meramente estetico, il Samsung Galaxy S7 non si mostrerà come una novità assoluta. A cosa ci stiamo riferendo, esattamente? Pochi giorni fa ha preso a circolare, a partire da Twitter, un’immagine non ufficiale del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, nei quali gli apparecchi si mostrerebbero nella loro forma e nel loro aspetto definitivo, parsi subito, agli occhi degli esperti, piuttosto veritieri. In particolare, si possono notare le similitudini coi precedenti smartphone di top gamma targati Samsung, quelli appartenenti alla famiglia S6, mentre sullo schermo campeggia la data “domenica 21 febbraio”, giorno in cui, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S7 verrà finalmente svelato ufficialmente. Resta solo da attendere per capire se quella foto mostrava i veri apparecchi, o se si trattasse dell’ennesimo render non ufficiale.