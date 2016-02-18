Come sarà il Samsung Galaxy Note 6?

Forse rischiamo di portarti un po’ troppo avanti nel discorso, ma a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, abbiamo la volontà di tornare un attimo su un argomento di cui avevamo discusso alcuni mesi fa, ma che era poi finito nel dimenticatoio, non essendo poi pervenute ulteriori notizie: il Samsung Galaxy Note 6. Per dire la verità, anche adesso non abbiamo altre novità circa questo phablet, che, quando uscirà, sarà praticamente quello di sesta generazione. Anche per la data d’uscita brancoliamo nel buio: essa dovrebbe avvenire intorno ai mesi estivi, e dovrebbe prevedere la presentazione sia del Samsung Galaxy S7 Edge Plus che del Samsung Galaxy Note 6, sebbene al momento non possiamo fornire alcune certezza in merito. Quel che è certo, è che, stavolta, gli utenti europei si aspettano un trattamento di favore per quel che concerne il phablet di sesta generazione targato Samsung: come, purtroppo, noi italiani sappiamo fin troppo bene, il Samsung Galaxy Note 5 è stato promesso a lungo ai paesi del Vecchio Continente, ma il matrimonio non si è poi concretizzato. Quel che pare certo, comunque, è che il Samsung Galaxy Note 6 dovrebbe vantare una fotocamera molto più avanzata rispetto a quella del predecessore, mentre ci si aspetta migliorie anche sulla batteria.