Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Siamo ben consci del fatto che, nel corso di questi ultimi giorni, e se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi ve ne sarete certamente accorti, vi abbiamo tediato un po’ troppo di notizie, informazioni e voci di corridoio riguardanti gli attuali device di top gamma del noto colosso tecnologico asiatico Samsung: su tutti, a tal proposito, spiccano in particolare il Samsung Galaxy Note 7, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Proprio per questo motivo abbiamo voluto dedicare la giornata di oggi a ben altri apparecchi: stamane vi abbiamo parlato del nuovo aggiornamento relativo al Samsung Galaxy J5 ed al Samsung Galaxy J5 nella versione 2016. Quel che però non vi avevamo detto, è che arriva adesso un update anche per il Samsung Galaxy S3 Neo. Proprio così: a sorpresa, il Samsung Galaxy S3 Neo si accinge, clamorosamente, a ricevere un nuovissimo aggiornamento. La notizia arriva appunto come un fulmine a ciel sereno, in quanto da ormai parecchio tempo non venivano più distribuiti degli update consistenti a questo device, fermo ormai al sistema operativo di Android Kitkat 4.4.2. Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 Neo conterrà la patch di sicurezza relativa allo scorso mese di giugno. Una notizia ben accolta dai tanti possessori di questo dispositivo.