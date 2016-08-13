Samsung Galaxy S7 ed S6, update in vista?

Ancora una volta, per quel che concerne gli smartphone di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, siamo qui a parlarvi dei maggiori apparecchi telefonici di top gamma, tra i quali spiccano con forza, ovviamente, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Come abbiamo avuto modo di dirvi e di ribadirvi più di una volta nel corso di questi ultimi mesi, il Samsung Galaxy S7, insieme alla potente variante Edge, hanno letteralmente dominato la scena fin dal primo giorno della loro immissione ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile, avvenuta nella prima metà dello scorso mese di marzo. Due smartphone, questi, che hanno fatto letteralmente incetta di critiche e di recensioni positive, totalizzando un incredibile successo e superando di molto, addirittura, le vendite fatte registrare dai loro predecessori, vale a dire il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge, ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. La compagnia asiatica si sta quindi, giustamente, coccolando questi due device, tanto che ben presto dovrebbe arrivare per loro un nuovo, succoso aggiornamento. Il quale, per la verità, dovrebbe riguardare anche i già citati apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6. Difatti, il nuovo upgrade targato Samsung, dovrebbe riguardare, stando a quanto si dice in giro, tutti gli smartphone introdotti dal colosso coreano negli ultimi due anni. Nel mirino, diverse problematiche da risolvere relative alla sicurezza, quasi una settantina tra Android e la stessa Samsung.