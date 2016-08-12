Samsung Galaxy J5 si aggiorna

Nel corso di queste ultime settimane, certamente ve ne sarete accorti se siete soliti seguirci, la nostra attenzione, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla colossale azienda tecnologica coreana Samsung, è rimasta concentrata in particolar modo su un phablet particolarmente atteso, vale a dire il Samsung Galaxy Note 7. Un device dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, estremamente elevata. Ma se, senza ombra di dubbio, a dominare la scena degli ultimi mesi sono stati soprattutto degli apparecchi telefonici molto potenti e performanti, anche alcuni altri dispositivi sono riusciti a ritagliarsi alcuni spazi importanti: in particolare, spunta il Samsung Galaxy J5. Il Samsung Galaxy J5 è uno smartphone di fascia medio-bassa, ma dotato di caratteristiche e peculiarità tecniche comunque piuttosto interessanti. Dopo aver riscosso un discreto successo sul mercato, soprattutto grazie ad un buon rapporto tra qualità e prezzo, è stato revisionato anche in un modello migliorato, quello del 2016. Non è dunque poi troppo strano che il colosso sudcoreano stia fornendo ancora altri aggiornamenti sia al normale Samsung Galaxy J5 che al Samsung Galaxy J5 nella versione 2016. L’ultimo, in ordine di tempo, sta giungendo proprio in questi giorni, e riguarda la patch di sicurezza relativa allo scorso mese di luglio.