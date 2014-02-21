Caricamento...

Samsung Galaxy S5: riepiloghiamo le caratteristiche

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2014

Le principali caratteristiche del Galaxy s5 Ci siamo, meno 4 giorni alla presentazione e già in tanti non vedono l’ora di conoscere il nuovo modello top di gamma di Samsung: il Galaxy S5. Cerchiamo di riepilogare tutte le caratteristiche che il nuovo device potrebbe avere, secondo tutte le indiscrezioni trapelate in queste ultime settimane. La varietà di modelli. Cosa certa è che il Galaxy S5 sarà commercializzano in due versioni. Il primo sarà distribuito con un processore octa-core da 2,5 GHz, di Samsung, mentre il secondo avrà Qualcomm Snapdragon 800 quad-core sempre con la medesima potenza di 2,5GHz. Qualche indiscrezione faceva allusione al fatto che anche Samsung, dopo Apple, voglia integrare la tecnologia a 64-bit in questo smartphone. Staremo a vedere. Lo schermo. Una delle novità principali riguarderanno lo schermo, che sarà più ampio e presenterà una risoluzione di 2560 pixel x 1440 pixel. Alcuni rumors danno per certo che il display percepirà il passaggio della mano dell’utente senza che avvenga il tocco. Fotocamera e batteria. Altre novità riguardano la fotocamera, che molto probabilmente sarà dotata di una risoluzione di 5312x2988  che permetterà di arrivare ai 16Mpx e la batteria che forse sarà di nuova generazione e permetterà una ricarica wireless. Attendiamo con ansia, dunque, la conferma o smentita di tali indiscrezioni che arriveranno alla presentazione del 24 febbraio.
Redazione Avatar

Redazione

