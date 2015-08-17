Ecco il Samsung Gear S2

Il Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’ormai famosissimo evento organizzato dalla nota azienda sudcoreana, si è svolto appena pochi giorni fa, che già si è portato dietro una lunga serie di novità ed innovazioni molto chiacchierate pressi i fan Samsung di lunga data. Abbiamo già riportato le varie notizie riguardanti, per esempio, il Samsung Pay, la nuovissima soluzione di pagamento che, tramite l’utilizzo del proprio smartphone Samsung appositamente abilitato, andrà a sostituire del tutto o in parte la classica carta di credito. E se gli apparecchi telefonici più attesi dagli utenti sono senza dubbio il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultime versioni rispettivamente della serie Note e della serie S6, un altro esclusivo dispositivo, nel corso degli ultimi giorni, sta iniziando a far parlare prepotentemente di sé. Stiamo parlando del Samsung Gear S2, nuovo smartwatch prodotto dal colosso coreano. Per la verità al momento si stanno ricorrendo solo alcune indiscrezioni su questo apparecchio, ma sembra praticamente certo che il Samsung Gear S2 verrà presentato il prossimo 3 settembre 2015, presso l’IFA 2015 di Berlino, evento di elettronica particolarmente atteso che si tiene ogni anno in terra teutonica. Il Samsung Gear S2 avrà un quadrante di forma circolare, sarà protetto da un elegante cerchio di metallo e verrà dotato di due piccoli tasti posti sul lato. Per quel che concerne le sue caratteristiche tecniche, al momento si vocifera di un processore Exynos 3422 da 1,2 GHz, supportato da una RAM da 768 MB.