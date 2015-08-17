La cover tastiera di Samsung nel dettaglio

Come ben sappiamo, lo scorso 13 agosto si è tenuto l’attesissimo Samsung Galaxy Unpacked 2015, lo speciale evento presso il quale la nota azienda sudcoreana ha presentato ai suoi affezionati clienti e consumatori numerose novità. Fra di esse, si annoverano sicuramente due dispositivi telefonici di fascia molto alta, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultime versioni rispettivamente della serie Note e della serie S6. Diversi sono anche gli accessori che potranno andare ad integrarsi a questi phablet, tra i quali numerose cover particolari. Vale la pena ricordare, in tal senso, la speciale cover tastiera, della quale avevamo già fornito alcune indiscrezioni durante le scorse settimane. Questa cover tastiera, il cui aspetto estetico si rifà parecchio allo stile degli smartphone targati BlackBerry, sarà dotata di una vera e propria tastiera fisica QWERTY, che, posta nella parte inferiore dello schermo dei due apparecchi in questione (la cover tastiera sarà infatti compatibile sia con il Galaxy Note 5 che con il Galaxy S6 Edge Plus), disabiliterà momentaneamente la tecnologia touch di quella particolare zona del display, venendo riconosciuta in maniera del tutto automatica dai due phablet, e rendendosi quindi del tutto funzionale senza l’ausilio di batterie esterne. Non vi sono ancora certezze riguardanti il prezzo di questa cover tastiera, sebbene le precedenti indiscrezioni parlassero di un costo vicino ai 50 euro.