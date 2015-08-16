Samsung Galaxy S6 Edge Plus, dubbi sul prezzo

Nel pomeriggio del 13 agosto, finalmente, si è tenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, lo speciale evento organizzato dalla nota azienda sudcoreana, presso la quale sono state presentate numerose novità. Fra di esse, vi è sicuramente il nuovissimo Samsung Pay, una soluzione di pagamento che permetterà di svolgere diverse operazioni finanziarie presso degli esercizi appositamente convenzionati, utilizzando semplicemente il proprio smartphone al posto della classica carta di credito. Fra gli apparecchi telefonici, da ricordare naturalmente vi sono il Samsung Galaxy Note 5, ultimo modello della serie Note, ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, che al momento della loro uscita saranno i dispositivi più potenti e performanti presenti sul mercato. Abbiamo già riportato delle notizie riguardanti l’uscita del Samsung Galaxy S6 Edge Plus nel Belpaese, specificando che il phablet farà il suo esordio sul mercato italiano il prossimo settembre. Non ci sono ancora informazioni certe riguardo il prezzo, anche perché su questo aspetto le notizie sono ancora nebulose: inizialmente si vociferava infatti che il costo dell’S6 Edge Plus si sarebbe aggirato sugli 800 euro per il modello da 32 GB, mentre alcune ore fa questo apparecchio è apparso su un noto rivenditore britannico, disponibile al prezzo di circa 840 euro per la versione base da 32 GB, e di circa 950 euro per la versione da 64 GB. Resta da capire se tali prezzi verranno adottati anche in Italia.