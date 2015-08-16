Samsung Galaxy S6 Edge Plus presto in Italia

Giovedì 13 agosto, finalmente, alle 17:00 italiane, si è tenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’evento che gli affezionati clienti del noto colosso coreano attendevano con trepidazione, e presso il quale Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovissimi gioiellini tecnologici. Fra le tante novità svelate, tra le quali ricordiamo il Samsung Pay, nuovo sistema di pagamento che prevederà l’utilizzo di uno smartphone appositamente attrezzato in vece della classica carta di credito, spicca sicuramente il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il nuovo dispositivo della gamma S6. Abbiamo ampiamente discusso nel corso delle scorse settimane di questo apparecchio estremamente potente e performante, riportando le numerose indiscrezioni e voci di corridoio che lo hanno riguardato sia per quel che concerne le caratteristiche tecniche che per mere questioni estetiche, rumors per gran parte confermati dalle informazioni fornite durante il Samsung Galaxy Unpacked 2015. Un’ulteriore conferma circa questo phablet riguarda anche il suo esordio nel mercato italiano, in quanto è stato ufficializzato, alcuni giorni fa, che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriverà nel Belpaese già a partire da settembre, affiancandosi agli altri due smartphone della serie S6, sebbene il giorno preciso non sia ancora stato reso noto. Anche riguardo al prezzo al momento non abbiamo notizie certe, che tuttavia arriveranno senza ombra di dubbio già durante i prossimi giorni.