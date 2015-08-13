Arriva Samsung Pay

Partenza col botto per il Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’evento tanto atteso dai più affezionati clienti e consumatori Samsung. Nel corso di questo Unpacked, infatti, il noto colosso sudcoreano presenterà al mondo intero, in via ufficiale, svariate novità, oltre che almeno tre dispositivi telefonici di grandi dimensioni. Attualmente il Samsung Galaxy Unpacked è ancora in corso, e nei prossimi giorni seguiranno diversi articoli dedicati ad esso. E se, al momento, è grande l’attesa per conoscere tutti i nuovi apparecchi prodotti da Samsung, alcune novità del tutto esclusive sono già state svelate alle battute iniziali di questo evento. È infatti stato reso ufficiale il Samsung Pay, che rappresenterà, negli anni a venire, una vera e propria rivoluzione per tutti i consumatori. Il Samsung Pay è infatti un metodo di pagamento che permetterà agli utenti, dopo aver inserito i dati della propria carta di credito all’interno dello smartphone o del tablet che supporterà tale soluzione, di effettuare svariati servizi finanziari presso gli esercizi convenzionati con questo sistema. Il funzionamento di Samsung Pay, a quanto sembra, sarà molto semplice, e sarà compatibile sia con la più recente tecnologia NFC che con il più obsoleto nastro magnetico, andando a sostituire completamente la carta di credito. Samsung Pay sarà disponibile in Corea già a partire dal prossimo 20 agosto, mentre il mercato americano dovrà aspettare fino al 28 settembre per poterne usufruire. Per quanto riguarda il Vecchio Continente non vi sono molte notizie, sebbene il primo mercato che lo supporterà dovrebbe essere quello britannico.