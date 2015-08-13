Samsung Galaxy S6 Edge Plus disponibile dal 20 agosto

Finalmente il tanto fatidico giorno è arrivato: oggi, 13 agosto, alle 17:00 nostrane, scatterà l’ora X che darà il via al Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’attesissimo evento organizzato dal colosso sudcoreano Samsung. Come ormai ben sappiamo, nel corso di questo Unpacked verranno presentati almeno tre dispositivi di grandi dimensioni, due dei quali saranno sicuramente i phablet Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, mentre il terzo, dal poco materiale pervenutoci finora, parrebbe essere un tablet. E chissà che Samsung non abbia ancora qualche asso nella manica da svelare… Nel corso delle ultime settimane abbiamo riportato tutte le più importanti indiscrezioni e voci di corridoio riguardanti sia questo evento in generale che, scendendo più nello specifico, gli apparecchi telefonici citati poc’anzi. Sappiamo ormai tutto riguardo le caratteristiche tecniche, delle quali restano solamente pochi dubbi da sciogliere, ed anche il prezzo è più o meno noto (circa 800 euro per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, poco più alto il Samsung Galaxy Note 5). Poche ore fa un nuovo rumor tende a precisare che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus potrà essere acquistabile tramite prevendita, per il momento nella sola Corea del Sud, già a partire dal 20 agosto 2015. Non si sa ancora quando questo telefono sarà disponibile anche nel Vecchio Continente, né se anche il Samsung Galaxy Note 5 sarà disponibile nella stessa data, ma basterà attendere davvero solo poche ore per avere ulteriori informazioni.