Samsung Galaxy Note 5, conferme sulla batteria

Ormai ci siamo, solo un giorno ci separa dall’imminente Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’attesissimo evento nel corso del quale il noto colosso sudcoreano presenterà in modo ufficiale almeno tre nuovi dispositivi di grandi dimensioni, tra i quali figureranno sicuramente il nuovo apparecchio telefonico della serie Note, il Samsung Galaxy Note 5, e l’ultima revisione della gamma S6, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Nel corso delle ultime settimane abbiamo riportato le più importanti indiscrezioni e voci di corridoio che si sono rincorse circa l’uscita di tali phablet, fornendo anche le varie notizie riguardanti le loro caratteristiche tecniche. Se, effettivamente, molte sono le peculiarità che proietteranno questi dispositivi su una fascia di mercato molto alta, i più affezionati clienti e consumatori del colosso sudcoreano mantengono però anche alcune perplessità riguardanti quelli che, al momento, appaiono come i loro maggiori punti deboli. Uno di essi, che ha trovato un’ulteriore conferma alcune ore fa, riguarda la batteria. Se, infatti, fino ad alcuni giorni fa la capacità della batteria era rimasta uno dei pochi punti interrogativi riguardo il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus (si vociferava di una capacità da ben 4100 mAh), permangono ormai pochissimi dubbi sul fatto che la batteria sarà da 3000 mAh, che in molti considerano insufficiente per garantire una lunga durata di due apparecchi così potenti e performanti.